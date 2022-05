Cedae interrompe fornecimento de água de Ribeirão de Lajes, em Piraí - Divulgação / Light

Publicado 25/05/2022 18:55

Rio - O abastecimento de água será interrompido às 5h desta sexta-feira (27) em diversos bairros do Centro e da Zona Norte do Rio de Janeiro. O município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também será afetado. A parada da distribuição acontece por causa de uma manutenção feita pela Cedae no sistema de Ribeirão das Lajes, localizado em Piraí, no Sul Fluminense. A conclusão do conserto está prevista para às 8h de sexta-feira, quando o fornecimento será normalizado de forma gradativa.

O reparo será feito em um vazamento no trecho de uma adutora que passa no KM 42 da Antiga Estrada Rio-São Paulo, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Com isso, os bairros afetados no Rio serão: Caju, Catete, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Complexo do Alemão, Estácio, Flamengo, Gamboa, Guadalupe, Glória, Honório Gurgel, Ilha do Governador, Lapa, Maré, Rocha Miranda, Santo Cristo, Saúde, São Cristóvão, Vasco da Gama e Vila Kosmos.

Em Nova Iguaçu, o fornecimento de água será interrompido na região de Jardim Guandu, KM-32, Lagoinha e Prados Verdes.

No mesmo dia, Águas do Rio aproveitará a falta do abastecimento de água para reparar vazamentos em trechos de adutoras, localizados no Complexo de Manguinhos, Benfica e Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte da capital fluminense. A manutenção inclui ainda conserto de ventosas na rede que passa em Jardim Guandu. A manutenção feita pela companhia vai sanar um desperdício de água com volume suficiente para abastecer, aproximadamente, 15 mil pessoas por dia.

A concessionária recomenda que os moradores utilizem água tratada apenas para as atividades essenciais e informa que permanece à disposição dos clientes, 24 horas, através do 0800 195 0195.