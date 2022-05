Porsche foi apreendido na Vila Cruzeiro, Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 25/05/2022 18:23 | Atualizado 25/05/2022 18:31

Rio - Um Porsche do modelo Cayenne, ano de 2012, roubado no dia 12 de março deste ano, foi usado em um vídeo clipe dos rappers Mc Cabelinho e Oruam. O veículo está entre os doze carros apreendidos pela operaçãoconjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Militar, na última terça-feira (24), na Vila Cruzeiro, Zona Norte do Rio. Os cantores e a produtora foram intimados pela Polícia Civil e vão prestar depoimento.

Um vídeo obtido pelo DIA mostra o momento do assalto.O Porsche branco está parado e um homem, que filmava dentro do condomínio, fala que está tendo um assalto na rua. Um carro vermelho dá ré, começa gritaria, algumas buzinas e a vítima fica em pé na calçada. O assaltante entra no carro, acelera e o vermelho o acompanha atrás. Eles freiam e voltam para o mesmo lugar, passando direto em alta velocidade. O rapaz que filmava tentou gravar a placa, ele chega a soletrar"LET"na gravação e sai gritando "Chega aqui!" para a vítima, perguntando se lembra a placa do carro.

De acordo com a investigação que está sob o comando do delegado titular da 22ª DP (Penha), Maurício Mendonça, o carro foi roubado em março deste ano, em Inhaúma, Zona Norte do Rio, e foi reconhecido pela vítima. "O objetivo da busca iniciada é entender as circunstâncias que o veículo foi usado. Vamos ouvir os responsáveis pela produção do vídeo e os cantores que estavam dentro também, assim verificaremos se houve ou não crime de receptação", disse o delegado.



No clipe, gravado principalmente na Lapa, Centro do Rio, Mc Cabelinho e Oruam aparecem dentro do suposto Porsche roubado, em uma área mais isolada, ainda de chão de terra. Em algumas cenas, Oruam usa o teto solar do veículo.

Através de nota, a produtora audiovisual contratada informou que o carro utilizado foi oferecido por fãs para as gravações e devolvido para eles após breve aparição. Ela disse que não hácerteza de ser o mesmo veículo e disponibilizará o que puder para ajudar no caso.



Quem são os rappers



Victor Hugo Nascimento, conhecido como Mc Cabelinho, de 26 anos, é um cantor carioca de funk e rap, nascido e criado nas comunidades Pavão Pavãozinho e Cantagalo, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ele começou a compor em 2011, mas estourou em 2016. Em 2019, ele chegou a fazer uma participação na novela da Rede Globo, 'Amor de Mãe'. Hoje, Mc Cabelinho tem mais de quatro milhões de seguidores no Instagram.



Oruamé um rapper, membro do coletivo Distrito 23, que vem crescendo atualmente, principalmente após o hit 'invejoso', que alcançou mais de 95 milhões de visualizações no YouTube. Uma produtora que investiu em outros cantores famosos do ritmo como Bin, Borges e MC Poze do Rodo apostou no jovem e passou a produzi-lo, acreditando que ele seria uma promessa para as noites cariocas.