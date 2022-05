Dois rádios comunicadores e drogas foram encontrados com os criminosos - Divulgação

Publicado 25/05/2022 20:49

Rio - Dois homens não identificados foram presos, na tarde desta quarta-feira (25), por tráfico de drogas no bairro de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Os agentes do 14º BPM (Bangu) realizavam um patrulhamento na região e abordaram dois suspeitos.

Com eles, foram apreendidas drogas, rádios comunicadores e uma quantia de dinheiro em espécie. A ocorrência foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande). A quantidade de entorpecentes ainda não foi contabilizada.