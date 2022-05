Rio,21/05/2022,ARPOADOR,movimentacao na praia do Arpoador. Na foto, ressaca no mar do Arpoador.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 25/05/2022 15:24 | Atualizado 25/05/2022 15:35

Rio - Depois de enfrentar o frio antes mesmo do inverno chegar, a cidade do Rio de Janeiro vai voltar a registrar temperaturas mais amenas. Mesmo com o sol tímido durante a semana, os termômetros vão registrar até 32ºC ao longo dos próximos dias e o tempo vai ficar estável, de acordo com o Sistema Alerta Rio, de prefeitura.



Nesta quinta-feira (26), a máxima prevista é de 30ºC e a mínima pode chegar aos 15ºC. O céu fica claro a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderado, e não deve chover.. Na sexta-feira (27), os termômetros também devem registrar máxima e mínima de 30ºC e 15ºC, respectivamente. Os ventos também ficam fracos a moderados e não há previsão de chuva.



No final de semana, as temperaturas sobem, mas as praias podem ainda não ser a programação escolhida pelos cariocas, já que no sábado (28), os termômetros podem chegar aos 31ºC, com céu claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuva e a mínima pode ser de 16ºC, com vento fraco a moderado. No domingo (29) de céu claro a parcialmente nublado, a máxima prevista é de 32ºC, com mínima de 15ºC. Não deve chover e os ventos ficam fracos a moderados.