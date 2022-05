Acidente causou a morte do influenciador Jesse Koz e o seu golden retriever Shurastey - Reprodução / Redes sociais

Acidente causou a morte do influenciador Jesse Koz e o seu golden retriever ShurasteyReprodução / Redes sociais

Publicado 25/05/2022 15:28 | Atualizado 25/05/2022 15:39

Rio - Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estado de destruição que ficou o fusca dirigido pelo influenciador Jesse Koz, de 29 anos, morto em um grave acidente nos EUA. Seu parceiro de viagem, o cão da raça golden retriever, Shurastey, também não resistiu ao desastre automobilístico. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (23) próximo à cidade de Portland, no estado do Oregon (EUA), e causou forte comoção na internet.

Um familiar de Jesse confirmou a morte nas redes sociais. "Infelizmente, o Jesse e o Shurastey viajaram para sempre! Tá muito difícil! Obrigada pelos sentimentos e carinho recebidos", publicou a parente.

O brasileiro, sempre acompanhado do cão, viajava em seu Fusca ano 1978, apelidado de Dodongo e com as placas de Balneário Camboriú (SC). No projeto chamado "Shurastey ou Shuraigow", em referência à música "Should I Stay or Should I Go", da banda de punk rock inglês The Clash, eles percorriam as Américas em direção ao Alasca e já tinham passado por 16 países.

No dia do acidente, Jesse e Shurastey estavam com Roana Petri Celeste e Diego Strutz, que acompanhavam a viagem em outro carro. O casal esteve presente no momento do acidente.

Os dois também divulgaram uma "vaquinha virtual" para ajudar com os custos de trazer o corpo de Jesse e Shurastey para o Brasil. A meta era de R$ 120 mil e foi batida em menos de um dia.