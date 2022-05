A administração do hospital suspendeu dois funcionários e iniciou uma investigação - Reprodução

Publicado 25/05/2022 11:27

Uma menina recém-nascida foi enterrada viva em Banihal, na Índia, na última segunda-feira (23). A criança havia sido declarada morta após o nascimento e a família decidiu enterrar a bebê em um cemitério nos arredores do hospital.



No entanto, os moradores da região se opuseram ao enterro da criança no local, obrigando a família a desenterrar o corpo e levar o caixão para onde seus ancestrais foram sepultados.

Após a mudança de local, a bebê começou a chorar dentro do caixão no meio de seu próprio funeral. Quando a criança foi retirada do túmulo, os pais viram que a menina estava viva.

Um representante do governo local, Manzoor Alyas Wani, informou que os familiares a levaram de volta ao hospital onde ela nasceu. A situação foi considerada uma "negligência médica total"



A menina recebeu um tratamento inicial e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade de saúde em Srinagar, onde teve atendimento especializado.



Após o incidente, a administração da unidade de saúde suspendeu dois funcionários e iniciou uma investigação. Wani afirmou, ainda, que a menina foi declarada morta sem supervisão médica adequada.