Norm Self atuou pela primeira vez em 2017Reprodução

Publicado 24/05/2022 13:21 | Atualizado 24/05/2022 15:03

Norm Self, 83 anos, viralizou na internet ao compartilhar sua história de vida. O norte-americano entrou para o sacerdócio aos 18 anos, mas abandonou a sabatina e se casou com uma mulher. Após 28 anos de casamento, o ex-padre se descobriu homossexual. Anos depois, entrou na indústria de entretenimento adulto, como ator pornô.

Em entrevista ao jornal The Sun, Norm contou que a descoberta de sua orientação sexual aconteceu em um campus universitário, onde trabalhava como ministro religioso. Na época, ele percebeu que se sentiu atraído por um grupo de homens que circulava pelo local.

Duas décadas depois, o norte-americano fez seu primeiro filme pornô. "Meu colega de quarto me perguntou se eu participaria de um filme. Fui convidado e de repente toda essa atenção vem para mim", recordou durante o documentário "OAPS On The Game: The Sex Business", citado pelo The Sun e lançado à época de sua estreia no cinema adulto.

O ex-padre afirmou estar realizado com a nova profissão. "É quase como fazer uma festa, isso é uma das coisas que admiro nesse jeito de fazer pornô. Nós vamos fazer sexo de qualquer maneira. Então, por que não fazer disso uma experiência libertadora e de união, em vez de escondê-la nas sombras?"

Atualmente, além de filmar conteúdo erótico, Norm atua como reverendo e cobra entre US$ 75 e US$ 375 para ministrar sessões de 'intimidade sagrada' aos interessados em otimizar a vida sexual. Para se habilitar a este ofício, ele se dedicou por três anos ao estudo intensivo do Tantra.