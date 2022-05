Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - AFP

Publicado 25/05/2022 08:54 | Atualizado 25/05/2022 09:08

O presidente Joe Biden pediu nesta terça-feira aos americanos que enfrentem o poderoso lobby pró-armas do país, depois que um adolescente matou a tiros 19 crianças em uma escola primária do Texas.

"Quando, pelo amor de Deus, iremos enfrentar o lobby das armas?", questionou Biden, emocionado, em discurso à nação. "Temos que deixar claro para todos os congressistas deste país: é hora de agir."

O presidente democrata, 79, foi informado sobre a tragédia quando retornava de avião de um giro diplomático pela Ásia. "Estou desanimado e cansado"

"Não me digam que não podemos ter um impacto sobre essa carnificina", disse Biden, sobre o flagelo das mortes por armas de fogo nos Estados Unidos. Ele pediu "transformar dor em ação" para uma maior regulamentação das armas, principalmente as de assalto.

"As fabricantes de armas passaram duas décadas promovendo agressivamente as armas de assalto, que lhes proporcionam os maiores lucros", denunciou Biden, que atacou a oposição republicana, a qual bloqueia todas as suas tentativas de aprovar no Congresso medidas como a verificação obrigatória de antecedentes criminais e psiquiátricos dos compradores de armas.