Atirador faz pelo menos 15 vítimas em ataque à escola nos EUAReprodução/ Redes sociais

Publicado 24/05/2022 18:17 | Atualizado 25/05/2022 09:10

Um atirador de 18 anos matou a tiros 14 crianças e um professor em uma escola primária do Texas nesta terça-feira, 24, disse o governador do estado.

O agressor "atirou e matou, de forma horrível e incompreensível, 14 alunos e matou um professor", disse Greg Abbott em entrevista coletiva.Ele afirmou que o suspeito do tiroteio, um adolescente local, também estava "morto", acrescentando que acredita-se que "os policiais o mataram".O hospital memorial de Uvalde informou pelo Facebook que 13 crianças tinham sido levadas até lá para atendimento e que duas já chegaram mortas.Segundo os primeiros boletins, os dois mortos eram crianças, mas o hospital não divulgou as idades das vítimas.Apesar das reiteradas mortes decorrentes de ataques armados e de uma onda nacional de violência por armas de fogo, múltiplas iniciativas para reformar as regulamentações sobre as armas fracassaram no Congresso americano, deixando aos legislativos locais e estaduais a responsabilidade de aprovar suas próprias restrições.Os Estados Unidos registraram 19.350 homicídios com armas de fogo em 2020, 35% a mais do que em 2019, segundo os dados mais recentes do Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC).