O Corpo de Bombeiros já estava no local quando PMs chegaramReprodução/Redes Sociais

Publicado 25/05/2022 13:43

Rio - Um homem, identificado como Rogério dos Santos, de 29 anos, foi encontrado morto dentro de uma casa na tarde desta terça-feira (25) em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada com marcas de tiro.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 41ºBPM (Irajá) foram acionados na região e encontraram o homem sem vida. Assim que a morte foi constatada, os policiais acionaram a perícia, que foi realizada no local. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o ocorrido.