Bárbara Caldas idealizadora do Rio de Contos - Divulgação

Bárbara Caldas idealizadora do Rio de ContosDivulgação

Publicado 25/05/2022 13:54

Rio - A partir desta quinta (26) até o dia 30 de junho, estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Prêmio Rio de Contos, que revela a diversidade de novas vozes literárias do Estado do Rio de Janeiro. O projeto é uma realização em parceria entre a Funarj, a LER – Salão Carioca do Livro e a Mater Produções e conta com evento de lançamento amanhã, para convidados, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema.



Nas primeiras duas edições, o Prêmio Rio de Contos recebeu mais de 1.000 inscrições vindas de 50 municípios, regionais do estado, desde a Costa Verde até o Norte Fluminense. O livro dos 25 selecionados da 1ª Edição do Prêmio acabou de ser lançado na LER – Salão Carioca do Livro, realizado no Píer Mauá este mês.

Os selecionados da 2ª Edição seguem no investimento em talentos proposto pelo Prêmio, que inclui minicurso de escrita criativa com Claudia Chigres, da PUC-Rio; minicurso de literaturas em língua portuguesa com Leonardo Tonus, da Sorbonne-Paris; aula magna de língua portuguesa com Pasquale Cipro; encontro com um autor consagrado e mentorias individuais para o amadurecimento e reescrita dos textos selecionados para a próxima publicação.



“Com o primeiro livro lançado, uma bela edição com qualidade literária da qual podemos nos orgulhar, nossa meta agora é chegar aos leitores, nas universidades, institutos de educação e livrarias, para que a população do estado como um todo leia o que está sendo produzido de literatura aqui e agora”, diz Bárbara Caldas, idealizadora e realizadora do Rio de Contos.



Mantendo seu compromisso das edições anteriores com a diversidade, o Prêmio tem sempre entre os selecionados pessoas do interior do estado, da Baixada, do Leste Fluminense e de todas as zonas da capital carioca. Além disso, o fomento à literatura fluminense é dentro de diretrizes de inclusão que pedem equilíbrio entre homens e mulheres selecionados, como também de negros e brancos, pessoas das mais diversas idades e narrativas LGBTQIA+.

Os interessados devem acessar o site /lersalaocarioca.com.br/premioriodecontos/. Podem participar moradores de todo o Estado do Rio, tendo nascido aqui ou não.