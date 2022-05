Duas pessoas seguem internadas em estado grave no Hospital Pedro II - Arquivo/Agência O Dia

Duas pessoas seguem internadas em estado grave no Hospital Pedro IIArquivo/Agência O Dia

Publicado 25/05/2022 12:21

Rio- Dois pacientes feridos no incêndio que atingiu a clínica de reabilitação Caetana Greco em Nova Iguaçu, na Baixada, no último dia 18, seguem internados em estado grave no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta quarta-feira (25). O incêndio matou duas pessoas.

Os pacientes internados são Richard Fernandes, de 23 anos, e Douglas dos Santos, 26. Gian Carvalho, 19, também foi levado à unidade, mas foi liberado no último sábado (21).

Também no último fim de semana, Vitor Paulo Teles da Silva, 22, e Vitor dos Santos, 23, que estavam internados no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, receberam alta. Eles também eram pacientes da clínica.

O responsável por atear fogo no local, Luiz Renato Santos Melo, 24, recebeu voz de prisão ainda no local e foi levado ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, com queimaduras de segundo e terceiro graus em diversas partes do corpo. A direção da unidade informou nesta quarta-feira que o paciente segue internado na enfermaria, sob custódia, e tem o estado de saúde estável.

No dia do incêndio, Davi da Silva, 28, morreu ainda no local, vítima de queimaduras de segundo e terceiro graus. Jonas Ferreira da Silva, 33, chegou a ser socorrido para o Hospital da Posse, mas não resistiu aos ferimentos.