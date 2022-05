Momento em que assaltantes se aproximam da vítima, que precisou ser hospitalizada - Reprodução

Rio - Uma jovem foi agredida com socos durante um assalto na última terça-feira (24), na Rua Professor Gabizo, altura do número 256, entre o Maracanã e a Tijuca, Zona Norte do Rio. A menina, que não teve a identidade relevada, precisou ser hospitalizada para realizar uma cirurgia reparadora da face.Imagens chocantes mostram o momento em que os assaltantes se aproximam da vítima em duas bicicletas e, durante a tentativa de pegar o celular, um deles ataca com socos a jovem, que cai no chão. Ainda assim, o criminoso continua agredindo até ela entregar o telefone.Uma menor, de 17 anos, foi apreendida por suspeita de participação no crime. Segundo a polícia, o assaltante foi identificado como Jhean da Silva Chagas.Ainda de acordo com PMs, os agentes identificaram os suspeitos a partir de imagens das câmeras de segurança da região e do rastreamento do celular da vítima. Os dois estavam no Morro da Mineira, no Catumbi, na Região Central do Rio.A adolescente foi apreendida em posse do celular e da bicicleta utilizada no crime. Ela foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. A Polícia Civil também pediu a prisão preventiva de Jhean.