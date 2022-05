Familiares de Edicreusa Paulino de Araujo, de 42 anos, estiveram no Hospital Municipal Miguel Couto na tarde da última segunda-feira - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 25/05/2022 11:22 | Atualizado 25/05/2022 12:57

Rio - Dois dias após ser baleada durante um tiroteio na Rocinha, Edicreusa Paulino de Araújo, de 42 anos, segue internada em estado grave nesta quarta-feira (25), no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Na última segunda-feira, uma equipe da UPP Rocinha passava pela Estrada da Gávea quando foi alvo de tiros de criminosos. Segundo a corporação, os PMs não revidaram. No meio dos disparos, a moradora acabou atingida e foi socorrida por populares e policiais.

Na ocasião, a PM também informou que o policiamento foi reforçado na região após o ocorrido. O caso foi registrado na 11ª DP (Rocinha) e um inquérito foi instaurado para apurar o ocorrido.

De acordo com a 11ª DP (Rocinha), testemunhas estão sendo ouvidas e a vítima irá prestar depoimento quando apresentar melhora no quadro de saúde. As diligências seguem em andamento para esclarecer o caso.