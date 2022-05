Ação da PF foi realizada em Magé e na capital - Divulgação/PRF

Publicado 25/05/2022 12:24 | Atualizado 25/05/2022 13:16

Rio - A Polícia Federal realizou uma operação, na manhã desta quarta-feira (25), nos municípios de Magé, na Baixada Fluminense, e Rio de Janeiro, contra o abuso sexual infantil. Batizada de "Arcanjo II", a ação tinha como objetivo coibir o compartilhamento e a posse de imagens e vídeos com este tipo de conteúdo.



De acordo com as investigações, um suspeito teria abusado de crianças de seu convívio, filmado e fotografado os atos criminosos e depois compartilhado na internet. Durante cumprimento do mandado, foram encontrados vídeos e imagens com conteúdo de abuso infantil. O homem foi preso em flagrante e pode ser condenado a mais de 30 anos de prisão.