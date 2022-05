Vereador e farmacêutica se envolveram em discussão durante vistoria em unidade de saúde - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/05/2022 10:37 | Atualizado 25/05/2022 10:48

Rio - O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio (CRJ/RJ) divulgou uma nota de repúdio ao que chamou de "ato de truculência e possíveis abusos" cometidos pelo vereador Gabriel Monteiro (PL), durante uma vistoria realizada nesta terça-feira (24), no Centro Municipal de Saúde (CMS) Dr. Maia Bittencourt, no bairro de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O parlamentar e uma farmacêutica se envolveram em uma discussão depois que ele teria invadido a farmácia da unidade de saúde e mexido em medicamentos.



A nota diz que Monteiro exerceu a abordagem com "excesso descabido, inadequado e desnecessário". O órgão também se dispôs a oferecer orientação, inclusive jurídica, aos profissionais da área que se sintam constrangidos ou coagidos por abordagens realizadas de formas inadequadas. O Conselho ressaltou ainda que "os farmacêuticos são profissionais presentes na linha de frente, verdadeiros heróis, atuando sempre em prol da saúde pública."



"A truculenta abordagem ao profissional farmacêutico, amplamente divulgada nas redes sociais, chocou a sociedade, não só pelo despreparo técnico do agente investido na função, mas pela ausência de razoabilidade, visto o aspecto procedimental desvinculado à busca dos fatos. As imagens revelam que a farmacêutica foi ignorada de forma absoluta, apesar do esforço desta em prestar as informações cabíveis", declarou o CRF. Confira a nota na íntegra ao final.



Em um vídeo, uma farmacêutica se queixa que o vereador entrou no local e mexeu em medicamentos sem saber o que eram. Ela diz que o parlamentar não é profissional da área e que responderia aos questionamentos que ele fizesse. Monteiro então diz que não precisa ser farmacêutico para verificar se os insumos estão dentro da validade. A mulher diz ainda que foi desrespeitada por ele, que teria debochado dela.



O vereador afirmou, por meio de nota, que realizou a fiscalização para atender a denúncias de mães que relataram estar recebendo medicamentos vencidos na unidade de saúde. Ele disse ainda que foi impedido de entrar no setor de farmácia, onde encontrou remédios fora da validade. O parlamentar também relatou que, ao chegar ao posto, não havia nenhum médico para atender a pediatria e que o único disponível, que estava no setor de covid-19, foi deslocado para atender às mães que estavam aguardando.



"A fiscalização foi realizada nos exatos termos da legislação e que qualquer incidente informado foi causado exclusivamente pela tentativa de impedir o seu trabalho como parlamentar", reiterou a nota. Confira a íntegra ao final.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, além de ter vistoriado a unidade de Guaratiba, o parlamentar ainda esteve no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste. A pasta informou que as visitas não foram informadas e disse que "lamenta a forma desrespeitosa como o vereador se dirige aos profissionais em suas idas às unidades". A Secretaria disse ainda que "todos os questionamentos que forem formalizados pelo vereador sobre cada uma das unidades serão devidamente respondidos".

Testemunhas de processo contra verador começam a ser ouvidas







Já no dia 1º de junho acontece a oitiva de uma testemunha de defesa e outra de acusação. Nos próximos dias 2 e 7, outras seis testemunhas indicadas pela defesa prestarão depoimentos, sendo três em cada dia. A fase de colheita de provas testemunhais será finalizada no dia 9 do mesmo mês, quando será ouvida a última testemunha arrolada por Gabriel Monteiro. As testemunhas de acusação do processo contra Monteiro começam a ser ouvidas na manhã desta quarta-feira (25). Os primeiros são os ex-assessores Heitor Monteiro de Nazaré Neto e Vinícius Hayden Witeze. No dia 31, mais duas testemunhas de acusação vão prestar depoimentos. O vereador é acusado por quebra de decoro parlamentar, estupro, assédio sexual e de forjar vídeos para a internet.Já no dia 1º de junho acontece a oitiva de uma testemunha de defesa e outra de acusação. Nos próximos dias 2 e 7, outras seis testemunhas indicadas pela defesa prestarão depoimentos, sendo três em cada dia. A fase de colheita de provas testemunhais será finalizada no dia 9 do mesmo mês, quando será ouvida a última testemunha arrolada por Gabriel Monteiro.

Nota Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio



"CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRF/RJ) vem a público manifestar seu repúdio ao ato de truculência e possíveis abusos que ocorreram nesta terça-feira (24/5), em que o Sr. Vereador Gabriel Luiz Monteiro de Oliveira exerceu abordagem com excesso descabido, inadequado e desnecessário.



A truculenta abordagem ao profissional farmacêutico, amplamente divulgada nas redes sociais, chocou a sociedade, não só pelo despreparo técnico do agente investido na função, mas pela ausência de razoabilidade, visto o aspecto procedimental desvinculado à busca dos fatos. As imagens revelam que a farmacêutica foi ignorada de forma absoluta, apesar do esforço desta em prestar as informações cabíveis.



Ressaltamos que os farmacêuticos são profissionais presentes na linha de frente, verdadeiros heróis, atuando sempre em prol da saúde pública.



O Conselho afirma que está disponível para oferecer orientação, inclusive jurídica para os farmacêuticos que se sintam constrangidos ou coagidos, por abordagens realizadas de formas inadequadas."

Nota vereador Gabriel Monteiro

"O vereador disse que realizou a fiscalização atendendo a denúncias de mães que relataram estar recebendo medicamentos vencidos na unidade de saúde e que foi impedido de entrar no setor de Farmácia, onde encontrou diversos medicamentos fora da validade.



O vereador disse ainda que, ao chegar na unidade, não tinha nenhum médico para atender a Pediatria, e que o único disponível, que estava no setor de Covid, foi deslocado para atender às mães que estavam há horas aguardando.



O vereador reitera que a fiscalização foi realizada nos exatos termos da legislação e que qualquer incidente informado foi causado exclusivamente pela tentativa de impedir o seu trabalho como parlamentar"