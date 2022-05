O material foi apreendido pelos policiais - Divulgação/Polícia Civil

O material foi apreendido pelos policiaisDivulgação/Polícia Civil

Publicado 25/05/2022 11:33

Rio- Policiais civis da 75ª DP (Rio do Ouro) interditaram nesta segunda-feira (23) uma fábrica que produzia roupas falsificadas de marcas famosas, no bairro Laranjal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



Segundo os agentes, no local havia três funcionários. Eles foram conduzidos à delegacia e prestaram esclarecimentos. O material foi apreendido após trabalho de inteligência e monitoramento.

A perícia foi acionada e realizada no estabelecimento e em seguida, o local foi interditado.



De acordo com a corporação, as investigações seguem em busca de outras informações sobre o crime e dos responsáveis pela fábrica.