Em fuga durante operação policial no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, traficantes abandoaram veículos em área de mata - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/05/2022 10:23 | Atualizado 25/05/2022 10:50

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que os alunos estão tendo atividades realizadas de maneira remota. A medida de segurança segue o protocolo previsto e tem o objetivo de não expor funcionários e estudantes aos riscos. A pasta não informou quais escolas e a quantidade de alunos afetados.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os postos e clínicas da família funcionam normalmente. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio informou que as unidades do Complexo da Penha que pertencem à rede estadual são o Hospital Getúlio Vargas e a Upa Penha, que também estão funcionando normalmente nesta quarta-feira.

Grande quantidade de drogas apreendidas à tarde

A PM informou que cães farejadores do BAC encontraram mais de uma tonelada de drogas sob uma edificação abandonada na localidade do Bairro 13, ainda no fim da tarde de terça.

A PM disse "mesmo sob forte ataque armado por parte de criminosos, os policiais conseguiram estabilizar a área e encontrar o material entorpecentes". Os agentes apreenderam 5.360 pinos de cocaína, mais de 4.000 unidades de maconha, 7.800 pedras de crack, mais de 130 bolas e tabletes embalados (com tamanhos e quilos variados) também de maconha e cocaína, além de 45 vidros de lança-perfume.

Oito granadas, uma pistola, 16 carregadores de fuzis e pistolas e 13 munições calibre 380 também foram apreendidos. Segundo a polícia, não houve registro de presos ou feridos nesta ação. O material foi apresentado na 22ª DP (Penha).

Já na parte da manhã, dezenas de motos e carros foram abandonados por criminosos durante fuga para região de mata na Vila Cruzeiro, na operação desta terça-feira. Segundo informações da própria PM, mais de 20 veículos (motocicletas e carros) usados por criminosos em fuga foram apreendidos. Além disso, também foram apreendidos 13 fuzis, quatro pistolas e 12 granadas, além de drogas.