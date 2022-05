Dois suspeitos internados sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, morreram durante a madrugada desta quarta-feira - Marcos Porto / Agência O Dia

Dois suspeitos internados sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, morreram durante a madrugada desta quarta-feiraMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 25/05/2022 09:09 | Atualizado 25/05/2022 09:17

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que subiu para 24 o número de mortos na megaoperação na Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira, a segunda mais letal da história do Rio. De acordo com a pasta, dois suspeitos internados sob custódia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, também na Penha, morreram durante a madrugada desta quarta-feira. Ainda não há a identificação deles.