Agentes do Bope, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fizeram uma operação na Vila Cruzeiro para prender lideranças criminosas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/05/2022 07:36 | Atualizado 25/05/2022 09:19

Rio - A megaoperação policial na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio, que deixou 24 pessoas mortas , sendo uma moradora, nesta terça-feira, foi a segunda mais letal da cidade . A primeira foi a que resultou em 28 mortes no Jacarezinho, incluindo a de um policial civil. As mortes desta terça serão alvo de procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público do Rio.