Aline Martins Cunha teve fraturas na oitava v - Reprodução Internet

Aline Martins Cunha teve fraturas na oitava vReprodução Internet

Publicado 26/05/2022 09:54

Rio - A vendedora ambulante Aline Martins Cunha, de 38 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (25), no Hospital dos Servidores do Estado, no bairro da Saúde, na Zona Portuária. A informação foi confirmada pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde. Ela estava internada em estado grave após ter sido atingida por um galho de árvore durante o temporal que atingiu o Rio, no último dia 16.Aline trabalhava em frente ao hospital havia quatro anos, vendendo bolos e cafés e, no momento em que foi atingida na cabeça, desmontava sua barraca. A vendedora ambulante foi internada no CTI e estava em coma induzido desde o ocorrido. Ela sofreu fraturas na oitava vértebra, na base craniana, nas costelas, que perfurou o pulmão, e havia perdido os movimentos do tórax para baixo.