A operação foi realizada em conjunto pela Secretaria de Ordem Pública com a Subprefeitura da Zona Sul - Divulgação

A operação foi realizada em conjunto pela Secretaria de Ordem Pública com a Subprefeitura da Zona SulDivulgação

Publicado 26/05/2022 09:10

Rio- A Prefeitura do Rio removeu 15 estruturas de comércio irregular instaladas na Praça das Flores, na Rocinha, na Zona Sul, na manhã desta quinta-feira (26). A operação foi realizada após denúncias recebidas pelo canal 1746.

De acordo com a Prefeitura, vistorias prévias foram feitas no local e houve uma conversa com os proprietários dos estabelecimentos, fazendo com que a remoção fosse agendada. Todos os estabelecimentos foram notificados pelos órgãos.

Segundo o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, o ordenamento do bairro de São Conrado é prioritário e os trabalhos de fiscalização vão continuar. "Estive pessoalmente no local notificando os estabelecimentos e conversando com seus proprietários. Esta é uma área de circulação, não vamos admitir a ocupação desordenada", afirmou.

A ação foi realizada pela Secretaria de Ordem Pública e pela Subprefeitura da Zona Sul.