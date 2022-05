Polícia prende dupla que realizava delivery de drogas na Zona Sul do Rio - Divulgação

Polícia prende dupla que realizava delivery de drogas na Zona Sul do RioDivulgação

Publicado 26/05/2022 20:16

Rio - Dois traficantes, identificados como José Vandi e Francisco Linhares Ribeiro, foram presos nesta quinta-feira fazendo delivery de drogas em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Policiais da Delegacia Especializada em Armas e Munições (Desarme) foram até a Avenida Nossa Senhora de Copacabana para verificar uma denúncia a respeito de homens armados em um serviço de 'disque-drogas'.



Chegando no local, os agentes flagraram ambos em um carro alugado. Com a dupla, foram encontrados sacos plásticos com cocaína e anfetamina, além de uma máquina de cartões, usada para receber os pagamentos.

Os dois confessaram o crime e foram autuados por tráfico de drogas. José Vandi e Francisco estão à disposição da Justiça.