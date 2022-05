Henry Borel morreu aos 4 anos. Padrasto e mãe do menino foram acusados e respondem por homicídio - Reprodução

Publicado 26/05/2022 18:13

Rio - O perito legista Leonardo Huber Tauil, que assinou o laudo de necropsia do menino Henry Borel, e o assistente técnico Sami El Jundi, contratado pelos advogados do ex-vereador Jairinho, serão ouvidos na próxima quarta-feira (1), às 9h30, em mais uma audiência sobre o crime. O laudo de necropsia de Henry apontou que a causa da morte do menino foi uma laceração hepática. No dia 13 de junho, será feito o reinterrogatório de Jairinho, já Monique foi dispensada a pedido de sua defesa.

