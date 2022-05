Matheus dos Santos da Silva é acusado de esfaquear Vitórya Melissa Mota - Divulgação

Publicado 26/05/2022 17:15

Rio - O laudo psiquiátrico de Matheus dos Santos da Silva, 22, responsável por matar a facadas a colega Vitórya Melissa Mota em um shopping de Niterói , concluiu que ele apresenta "transtorno esquizotípico", um tipo de doença mental. A família da jovem se indignou com o resultado do exame. Segundo o advogado do Matheus, Cláudio Delledone, o processo "muda de rumo" com o resultado.

"Estamos diante de uma pessoa doente que não tinha qualquer capacidade mental de entender o que estava acontecendo e, assim, evitar esta tragédia. O processo muda de rumo. Não estamos mais lidando com um homicida, sanguinário, frio e cruel como tentou demonstrar o Ministério Público. Estamos diante de uma pessoa com doença mental pré-existente aos fatos e que precisa de internamento urgente", disse.

O criminoso está preso desde junho de 2021 e iria para júri em dezembro do mesmo ano pelo crime de feminicídio. No entanto, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, acolheu o pedido da defesa de Matheus para que ele passasse por um exame médico-legal. "A magistrada teve muita sensibilidade em acolher o nosso pedido para avaliar a sanidade mental do Matheus", completou a defesa.

A decisão causou uma onda de protestos nas redes sociais. "Que tristeza... encontrei com a mãe da jovem numa fila de loja e ela está bem arrasada com tudo isso, muito fácil dizer que ele tinha transtorno, mas a filha dela foi morta, e aí? Quantas mais vão ter que morrer?", escreveu uma amiga da família da vítima.

Amigos e familiares organizam uma manifestação na entrada do shopping Plaza, em Niterói, na próxima quinta-feira (2). Nesta segunda-feira (30), Vitórya completaria 23 anos.

Procurado, o Ministério Público do Rio, que denunciou Matheus, disse estar verificando a informação.

Relembre o caso

Matheus e Vitórya se conheceram em um curso técnico de Enfermagem e se tornaram colegas. De acordo com as investigações, conduzidas pelo delegado Luiz Henrique Marques, da 73ª DP (Niterói), o criminoso teria comprado a faca em uma loja do shopping minutos antes de cometer o crime. Além disso, os dois tinham o costume de se encontrar no estabelecimento no final das aulas.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Matheus não aceitava o fato de Vitórya não querer se relacionar com ele. O acusado esfaqueou a jovem na tarde do dia 2 de junho, na praça de alimentação do Shopping Plaza. A estudante chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.