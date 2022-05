Posto do INSS da Praça da Bandeira ficou fechado nesta quinta-feira por causa do furto de cabos de energia - Marcos Porto/Agencia O Dia

Posto do INSS da Praça da Bandeira ficou fechado nesta quinta-feira por causa do furto de cabos de energiaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 26/05/2022 16:24 | Atualizado 26/05/2022 18:18

Rio - A situação dos segurados do INSS não é fácil, mesmo após dois meses de greve, com adiamentos em perícias e reavaliações, quem estava marcado para ser atendido nesta quinta-feira (26) teve sua consulta remarcada mais uma vez na agência da Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. O problema nessa ocasião não foi a ausência dos médicos peritos, mas sim o furto de cabos de energia na unidade.



Durante a manhã e início da tarde, uma fila se formava na porta da unidade em busca de informações. No portão fechado, um aviso sobre o problema da "falta de sistema devido ao furto de cabos de energia" e funcionários tirando a dúvida de quem chegava para o atendimento.



Apesar da presença das funcionárias, quem estava no local reclama da falta de informações e dos constantes adiamentos nas consultas, o que implica diretamente no não pagamento das pensões e auxílios.

Posto do INSS da Praça da Bandeira, estava fechado por causa de furto de cabos, nesta quinta feira (26), na foto Wagner Alves de Souza. Marcos Porto/Agencia O Dia



Encostado desde agosto do ano passado, o vendedor Wagner Alves, de 28 anos, que anda com o auxílio de muletas por um problema na perna, conta que está desde fevereiro sem receber o auxílio. Foram três remarcações, quatro incluindo a desta quinta-feira.



"A minha licença acabava em 10 de março, quando foi em fevereiro, eu já não recebi o pagamento de fevereiro, de março. Enfim, passou o período e eu consegui marcar para o dia 30 de março a perícia de prorrogação ou de término. Quando foi no dia 30, eles estavam de greve. Eu cheguei lá e já estava remarcado de novo para abril e mais uma vez quando fui estava em greve de novo. Remarcaram agora para hoje a história se repetiu. Agora só em julho e enquanto isso as contas vão chegando", revelou o morador de Campo Grande, que leva cerca de duas horas para chegar na agência da Praça da Bandeira.



Por conta da falta dos pagamentos, Wagner comenta que precisou deixar o imóvel alugado onde vivia e voltar a morar com os pais por conta da falta do recurso.



"Assim que eu me encostei morava sozinho, mas saí de lá. Tive que voltar a morar com meu pai e minha mãe. Graças a Deus eu tenho a condição de morar com eles, mas para tentar pagar minhas contas tenho me virado fazendo caldos. Aproveitei esse tempo frio para vender e tem dado uma ajuda", contou.



A situação de Wagner é parecida com a de Júlio Cesar, morador de São João de Meriti, ele levou cerca de 1h30 para chegar na agência da Praça da Bandeira. Ele critica a falta de comunicação por parte do INSS que força todos os segurados a se deslocarem mesmo com a agência impossibilitada de atender. "Eles tem nossos dados, tem tudo, por que não emitem um aviso? Por que não ligam? É uma covardia sem tamanho", questionou.

O morador da Baixada com problema na mão está há pouco mais de um mês aguardando a marcação da perícia com o médico na agência. "Foi remarcado para o mesmo lugar, mas não sei se vou chegar lá em julho e vai ser a mesma história. Até lá pode voltar a greve de novo. Porque não transferiram a gente para outro lugar? Poderiam ter nos transferido para outras agências, mas não", pontuou Júlio.



O terreno onde a agência do INSS da Praça da Bandeira fica dá para um ferro-velho irregular que era explorado pelo primeiro-sargento Bruno Santos de Lima e seu pai, o empresário Lourival Ferreira de Lima, envolvidos na morte do perito da Polícia Civil Renato Couto. Após a ocorrência, o local foi desmobilizado na última semana pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP).



O INSS foi procurado pela reportagem de O DIA e afirmou que a previsão de retomada do atendimento na APS Praça da Bandeira devido ao furto dos cabos de energia elétrica é para sexta feira (27) no período da tarde. "Estamos com a equipe trabalhando para dar celeridade no reparo e garantir o atendimento à população", garantiu o órgão.

Sobre os atendimentos adiados, a nota explica que todos os segurados marcados para esta quarta-feira (25 e quinta (26) foram reagendados pelo próprio instituto preservando a data de entrada do requerimento. A orientação passada pelo INSS para quem foi ao local é de contatar a Central 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, "para tomar conhecimento da sua nova data de atendimento".