Estiveram presentes na inauguração do Criaad Galeão a diretora do Criaad, Mere Barreto, o diretor-geral do Degase, Victor Poubel e Subdiretor, Luiz Tirré. - Divulgação

Estiveram presentes na inauguração do Criaad Galeão a diretora do Criaad, Mere Barreto, o diretor-geral do Degase, Victor Poubel e Subdiretor, Luiz Tirré.Divulgação

Publicado 26/05/2022 22:24

Rio - O Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (Degase), vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), inaugurou nesta quinta-feira (26), uma nova unidade socioeducativa na Ilha do Governador, região metropolitana do Rio. A unidade é destinada a receber exclusivamente jovens do sexo feminino que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas de semiliberdade, com idades entre 12 e 18 anos.

Com capacidade para 12 adolescentes, o espaço fica localizado no complexo de unidades da Ilha do Governador. Nos Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad), os jovens recebem acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, entre outros profissionais.

"Durante a semana, o adolescente pode sair para estudar, fazer cursos ou trabalhar, retornando para passar a noite. Já nos finais de semana, eles podem ir para casa com a família", explicou a diretora do Criaad Galeão, Deralcimere Barreto.

Segundo o Degase, a estrutura conta com: três alojamentos para as agentes de segurança; dois banheiros para as jovens; um banheiro para a equipe; uma sala de secretaria técnica; uma sala de atendimento da equipe técnica; um refeitório; uma biblioteca, além de espaço externo para atividades realizadas na unidade.

Para o diretor-geral do Degase, Victor Poubel, o objetivo é oferecer maior dignidade, segurança e possibilidades para os jovens atendidos.

"A Seeduc acredita e aposta muito nesse enorme avanço que estamos vivenciando no sistema socioeducativo do Estado. O Degase está cada vez mais se modernizando e atualizando, tanto no que tange à infraestrutura quanto ao seu corpo funcional, resultando em melhores condições de trabalho para os servidores e melhor atendimento para os adolescentes", disse o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.