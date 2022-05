Geral - Carnaval pela cidade do Rio de Janeiro. O povo foi a rua para curtir a festa. Praia de Botafogo e do Pao de Açucar, vista do Morro do Pasmado, em Botafogo, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/05/2022 20:18

Rio – Um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro, o Bondinho Pão de Açúcar apresentou na última quarta-feira (26), em comemoração de seus 110 anos, um projeto para a construção de uma tirolesa de 755 metros. Com previsão para ser inaugurada em novembro deste ano, a tirolesa terá quatro linhas de descida, ligando o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, com tempo médio de descida de 50 segundos, numa velocidade de 100km/h.

Segundo o CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar, Sandro Fernandes, apesar de o bondinho ser o teleférico mais antigo em operação no mundo, o objetivo é olhar o futuro e continuar inovando.

"A ideia de uma tirolesa aqui é mais um reforço da nossa estratégia e visão de negócios de tornar o Parque Bondinho Pão de Açúcar a melhor plataforma integrada de experiências sustentáveis em turismo, entretenimento e mídia da América do Sul. A cada ano, queremos e vamos presentear os nossos visitantes com grandes lançamentos como esse, tendo sempre em mente o nosso propósito de inspirar felicidade em todos que se conectam conosco", reforçou Sandro.

Durante o evento, o Parque Bondinho Pão de Açúcar apresentou também sua nova identidade visual e posicionamento, visando proporcionar experiencias para todos os públicos de maneira sustentável e responsável.

De acordo com o projeto, o parque revelou a iniciativa inédita de um projeto de neutralização de carbono, com o objetivo de mapear as fontes de emissão de gases em toda a sua operação, além de calcular o carbono gerado. Para obter a neutralização, o bondinho adquiriu créditos de um projeto nacional certificado pela ONU, cujo saldo de emissão é negativo.

Aliados a tecnologia, foi anunciado que em breve, será lançado um laboratório de startups para impulsionar iniciativas voltadas aos setores de turismo e entretenimento. A proposta, vai acelerar startups por uma parceria com a gestora de fundos de startups MSW, propondo novas soluções e inovações no mercado do turismo brasileiro.

Como parte do pacote de comemorações, o Bondinho divulgou a criação de holding que englobará o próprio parque, uma administradora de parques e em breve novas operações.