Publicado 26/05/2022 19:06 | Atualizado 26/05/2022 19:11

Rio - O adolescente, de 17 anos, acusado de esfaquear a turista ucraniana Yulya Golovko, de 26, será internado em unidade do Degase até a data de julgamento. A determinação foi feita pela juíza Vanessa Cavalieri, titular da Vara da Infância e da Juventude da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

dia 14 de junho. De acordo com a magistrada, ele ficará na unidade provisoriamente até que julgamento aconteça. O juízo está programado para o próximo O crime contra a turista aconteceu no último dia 12 , no Aterro do Flamengo, Zona Sul. Yulya pedalava pela ciclovia, na altura do Monumento Estácio de Sá, acompanhada do seu namorado, Kostiantyn Miska, de 33, quando o adolescente os teria atacado para roubar pertences.

Os dois ficaram feridos na ocorrência e foram socorridos para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul, onde passaram por atendimento e foram liberados logo em seguida.

A identificação e apreensão do adolescente foi confirmada na última segunda-feira . Ele foi localizado após investigação da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão por fato análogo à tentativa de latrocínio. De acordo com a Polícia Civil, ele já possui duas outras anotações criminais. Além dele, outros cinco receptadores foram indiciados em inquérito próprio. O computador da vítima foi recuperado e será entregue à turista após a perícia.