Rio já ultrapassa a marca dos mais de 2 milhões de diagnósticos positivos para covid-19Reprodução

Publicado 26/05/2022 17:34

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que nas últimas 24 horas foram registrados 3.921 novos casos e nenhuma morte por covid-19. Até esta quinta-feira, o total de casos no estado é de 2.151.506 diagnósticos positivos e 73.791 vítimas. A taxa de letalidade segue em queda e chega a 3,38%.

Entre os casos confirmados, 2.099.630 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado nas últimas 24 horas não foi divulgado, mas nesta quarta a taxa estava em 21,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria era de 15,4%.

Vacinação

De acordo com o painel de monitoramento da SES, o Rio tem mais 69% de toda a população com idade acima dos 12 anos vacinada com pelo menos duas doses da vacina contra covid-19. O número sobe para 75% considerando 18 anos ou mais e para 88% a partir dos 50 anos. Apesar do sucesso das doses principais, as doses de reforço ainda estão longe de atingir percentual considerável entre as faixas etárias abaixo dos 40 anos.



De 18 a 29 anos, por exemplo, o percentual, segundo o painel, é de apenas 26%. Cai ainda mais quando considerado o grupo de 12 a 17 anos, que só tem 1% da população imunizada.