Luiz Antonio de Campos Pereira, de 58 anos, é indiciado por estelionato afetivo - Divulgação

Rio - A Polícia Civil prendeu, no fim da tarde desta quarta-feira (25), Luiz Antonio de Campos Pereira, de 58 anos, conhecido por aplicar golpes em mulheres no Rio de Janeiro. Conhecido como 'Golpista do Tinder do Rio', ele foi preso em sua casa, na Cidade de Deus, Zona Oeste, após uma denúncia na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). Luiz Antonio teria ameaçado a companheira com uma faca.

O golpista estava foragido desde o mês passado, quando foi decretado o mandado de prisão após ele ter sido indiciado em cinco inquéritos policiais da 21ª DP (Bonsucesso) por estelionato sentimental ou afetivo — quando a vítima é induzida ao erro, acreditando haver recíproca de sentimentos com o criminoso, que por sua vez, após fingir um relacionamento e conquistar a confiança da vítima, aplicava golpes financeiros.

Segundo o delegado Hilton Alonso, responsável por investigar o caso, a companheira alegou de que Luiz vivia de golpes há cerca de sete anos.

O golpe

Luiz Antonio buscava suas vítimas em sites de relacionamento, onde conquistava a confiança delas e, em seguida, marcava uma viagem, fazendo com que a pessoa pagasse pela hospedagem, dando um recibo falso após o depósito.

O golpista também mentia sobre ter problemas de saúde e convencia as mulheres a lhe emprestar dinheiro. Mas assim que conseguia a quantia, ele desaparecia. Pelo menos duas mulheres relataram que passaram pela mesma história.

Como forma de seduzir as vítimas, Luiz costumava enviar as mesmas fotos em lugares paradisíacos, como Ilha Grande, na Costa Verde do Rio.