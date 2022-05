Depósitos clandestinos foram encontrados enterrados na praia do Flamengo, na altura do posto 2 - Divulgação

Depósitos clandestinos foram encontrados enterrados na praia do Flamengo, na altura do posto 2Divulgação

Publicado 26/05/2022 17:36 | Atualizado 26/05/2022 18:24

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) fez uma ação na noite da última quarta-feira (25) na Praia do Flamengo e localizou oito depósitos clandestinos de materiais diversos enterrados na areia, na altura do Posto 2.



Foram encontradas cadeiras de praia, uma máquina de cartão, redes de vôlei, bolas, além de garrafas de vidro (proibidas no comércio ambulante de praia), bebidas e biscoitos e uma quantidade de dinheiro.



"A Seop realiza uma série de ações diurnas nas praias, principalmente aos finais de semana e feriados, para combater a venda de bebidas em garrafas de vidro, a atuação de flanelinhas ilegais, organizar as faixas de areia e coibir o uso de caixas de som. As ações feitas durante a noite também são importantes, pois é muito prejudicial para a população que as areias sirvam de depósito ilegal de mercadorias. A fiscalização é fundamental para manter a orla segura e ordenada para cariocas e turistas", explicou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.Esta não é a primeira vez em que as fiscalizações encontram itens enterrados nas areias das praias do Rio. No último domingo (22), agentes encontraram uma geladeira enterrada na areia da praia da Barra da Tijuca , na altura do Posto 4. Apesar de estar vazio, o item era utilizado como depósito irregular de gelo, bebidas e mercadorias.Em março, os agentes encontraram diversos equipamentos esportivos dentro de um freezer e de uma caçamba da Comlurb, que estavam enterrados na areia da praia do Flamengo.Em janeiro, outra geladeira foi encontrada escondida na areia da Praia da Barra da Tijuca, altura do Posto 5. E no dia de réveillon, em 31 de dezembro de 2021, um freezer com mais de 300 bebidas foi encontrado enterrado na areia da Praia de Copacabana."Seguiremos trabalhando de forma conjunta para coibir as irregularidades na zona sul do Rio e vamos continuar com as operações nas ruas para garantir o ordenamento", reforçou o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle.