Publicado 22/05/2022 17:30 | Atualizado 22/05/2022 17:59

Rio - Uma geladeira que estava enterrada na areia da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, foi encontrada por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) na manhã deste domingo (22) durante ação realizada na altura do Posto 4. O item estava vazio, mas era utilizado como depósito irregular de gelo, bebidas e mercadorias. Com apoio da Comlurb, o objeto foi retirado da areia e descartado.



Ainda durante a operação na orla da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, os agentes apreenderam mais de 270 bebidas diversas em garrafas de vidro, que possuem venda proibida no comércio ambulante de praia, além de um carrinho de compras e um cooler. É proibido o depósito e a guarda de mercadorias nas areias das praias da cidade.

"As operações da Seop acontecem nas praias em todos os finais de semana, com foco no combate às irregularidades. Atuamos na repressão ao comércio de garrafas de vidro, combatemos a atuação de flanelinhas ilegais e também organizamos o comércio nas areias, inclusive com a retirada de materiais ilegais enterrados nas areias", destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Não é a primeira vez que itens enterrados na areia são encontrados nas praias do Rio. No último dia 15 de março, os agentes encontraram diversos equipamentos esportivos dentro de um freezer e de uma caçamba da Comlurb, que estavam enterrados na areia da praia do Flamengo.

Todos os materiais foram apreendidos. Uma outra geladeira foi encontrada escondida na areia da Praia da Barra da Tijuca, altura do Posto 5, no dia 22 de janeiro. E no dia de réveillon, em 31 de dezembro de 2021, um freezer com mais de 300 bebidas foi encontrado enterrado na areia da Praia de Copacabana.