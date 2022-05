Agentes encaminharam o suspeito para a 36ª DP (Santa Cruz) - Reprodução

Publicado 22/05/2022 19:57

Rio - Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) prenderam no início deste domingo (22), um homem foragido da justiça, que não teve a identidade revelada, no bairro Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi abordado em uma motocicleta durante um patrulhamento após agentes perceberem uma atitude suspeita. Ao ser parado, foi constatado que havia um mandado de prisão contra ele.

O caso foi encaminhado à 36ª DP (Santa Cruz).