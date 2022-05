Roupas arrecadadas passaram por reparo na Oficina de Costura do Programa Replantando Vida - Leonardo Ripamonti

Publicado 22/05/2022 16:36

Rio - A Cedae entregou ao RioSolidário, na última sexta-feira (20), donativos para campanha do agasalho antecipada. Ao longo dos primeiros meses de 2022, a companhia reuniu cerca de 850 peças doadas por empregados e pela população. Os itens foram reparados e catalogados pela equipe da Oficina de Costura Zuzu Angel, braço do programa Replantando Vida, que une a preservação ambiental e a ressocialização de apenados do sistema prisional do estado.

"Recebemos grande volume de roupas e nos preocupamos em fazer os reparos necessários nas peças antes de concluir o ciclo da doação. É gratificante participar de uma ação que integra colaboradores da Cedae, do Replantando Vida e a população que precisa se aquecer", disse Márcia Pieroni, coordenadora da Oficina de Costura Zuzu Angel.

De acordo com a Cedae, as peças foram higienizadas e embaladas pelos 18 integrantes da oficina localizada na Estação de Tratamento de Água Guandu, em Nova Iguaçu. Sob os cuidados do RioSolidario, os materiais serão entregues para a população necessitada.



"Agradecemos à Cedae por ser uma grande parceira do RioSolidário, que vem contribuindo para apoiarmos instituições cadastradas no nosso banco em todo o estado do Rio. As doações arrecadadas pela equipe, com triagem e reparos necessários, chegam em um momento importante de suporte para amenizarmos o frio de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social", falou Heloisa Aguiar, presidente do RioSolidário.