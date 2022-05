Suspeitos e drogas apreendidas foram encaminhadas para a 76ªDP (Niterói) - Reprodução / Google

Publicado 22/05/2022 19:12 | Atualizado 22/05/2022 19:16

Rio - Dois homens foram presos neste sábado (21), na comunidade do Sabão, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, por policiais do 12ºBPM (Niterói) suspeitos de integrarem o tráfico de drogas da localidade.



Os agente realizavam patrulhamento no local quando perceberam os dois suspeitos correndo, tentando se desvencilhar de bolsas. De acordo com a PM, com eles, foram encontrados 81 papelotes de cocaína, 71 pedras de crack e 157 trouxinhas de maconha.



A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói).