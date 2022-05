Publicado 23/05/2022 00:00

Mudanças após decretos do presidente Bolsonaro flexibilizar uso e compra de armas estarão em pauta essa semana. Cada um tem o direito à sua visão própria, mas em um país onde nem a polícia tem preparo para usar armas sem matar inocentes, como a população terá?

As mudanças anunciadas no transporte municipal são positivas. É justo que o orçamento dedique um valor para subsidiá-lo e fundamental mudar a lógica da remuneração, valorizando ter mais circulação do que lotação. Não se muda da noite para o dia, mas foi dado o primeiro passo.