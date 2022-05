Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como ‘Faraó dos Bitcoins’ - Internet

Publicado 26/05/2022 19:01 | Atualizado 26/05/2022 19:49

Rio - A Polícia Federal indiciou Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o "Faraó dos Bitcoins", por lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O relatório já está com o Ministério Público Federal (MPF) que analisa se aceita o indiciamento e denuncia Santos. Glaidson é réu em ações que o acusam de fraude contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e homicídios. Ele está preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Santos ficou milionário depois de movimentar pelo menos R$ 2 bilhões em uma empresa suspeita de aplicar o golpe conhecido como "pirâmide". A G.A.S. Consultoria Bitcoin prometia 10% de lucro em investimentos de clientes no mercado de criptomoedas.

Preso desde agosto do ano passado na Operação Kryptos, o "Faraó dos Bitcoins" também responde na justiça por ter ordenado o homicídio de Nilson Alves da Silva, o Nilsinho. O caso aconteceu em março de 2021 e Nilsinho sobreviveu.

Procurado pelo DIA, o MPF não ainda não se manifestou sobre o indiciamento de Santos.