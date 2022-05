Operação na Vila Cruzeiro como ’absolutamente incompatível com o Estado de Direito’ pelo MPF - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Operação na Vila Cruzeiro como ’absolutamente incompatível com o Estado de Direito’ pelo MPFReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/05/2022 15:25

Rio - O número de mortos na operação da Vila Cruzeiro foi corrigido nesta quinta-feira (26) pela Polícia Civil. Nesta manhã, foram contabilizados 26 , mas a instituição esclareceu que há, até o momento, 23 óbitos. A ação da PM foi considerada a segunda mais letal da história do Rio. De acordo com a polícia, 23 corpos vindos da comunidade deram entrada no Instituto Médico Legal (IML). Os outros três mortos chegaram ao local após um confronto entre traficantes no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte.