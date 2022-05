Ação é considerada a segunda mais letal do Rio de Janeiro - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 26/05/2022 08:50 | Atualizado 26/05/2022 10:03

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que subiu para 26 o número de mortos na megaoperação na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, considerada a segunda mais letal da história do Rio de Janeiro. Luiz Adelino dos Santos Filho estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, teve uma piora em seu estado de saúde e morreu na madrugada desta quinta-feira (26).