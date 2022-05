Mansões e carros de luxos pertencem a pais e alunos que participam do esquema criminoso - Divulgação/PF

Publicado 26/05/2022 09:49 | Atualizado 26/05/2022 11:41

Rio - A Polícia Federal realiza uma operação na manhã desta quinta-feira para desarticular um esquema criminoso de estudantes de medicina, que falsificavam documentos para serem beneficiados com bolsas integrais de estudos em uma faculdade localizada em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense.

Na ação, cerca de 70 policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Campos, nas cidades de Campos, Linhares (ES), Itaperuna, Cachoeiro do Itapemirim (ES), Mimoso do Sul (ES) e São Francisco do Itabapoana. Os agentes buscam colher elementos de prova que os suspeitos falsificaram documentos e prestaram declarações falsas para se passarem por pessoas de baixa renda.



Ao longo da investigação, 12 pessoas já foram indiciadas, entre alunos e pais. Dentre outras provas, foi identificado, mediante a quebra de sigilo bancário, que os investigados movimentaram valores exorbitantes, incompatíveis com pessoa que se declara sem recursos. Além disso, os policiais também encontraram um carro e um imóvel comercial de luxo, pertencentes a um dos alvos da operação.



De acordo com a PF, uma das formas dos alunos se passarem por pessoa de baixa renda eram suas inscrições no CadÚnico do Governo Federal. Com isso, além de receberem fraudulentamente as bolsas de estudos, os alunos — e, em alguns casos, os próprios pais — receberam Auxílio Emergencial. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa.