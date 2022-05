Rio de Janeiro

MPF afirma que operações como a da Vila Cruzeiro são 'incompatíveis com Estado de Direito'

Câmara de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal expressou preocupação com o desfecho da operação; Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ segue acompanhando o desenrolar das perícias no IML

