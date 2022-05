Ação é coordenada pela Secretaria de Ordem Pública - Divulgação/SEOP

Publicado 25/05/2022 09:14 | Atualizado 25/05/2022 09:18

Rio - A Prefeitura do Rio realiza, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação para demolir construções irregulares no bairro de Ramos, na Zona Norte.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), estão sendo derrubados 10 "puxadinhos" e varandas que estariam obstruindo calçadas. Alguns proprietários foram notificados previamente, no entanto, mantiveram as estruturas erguidas.

A ação, que é coordenada pela Seop, acontece em cumprimento a uma decisão da Procuradoria Geral do Município.