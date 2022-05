Agentes da Comlurb e da prefeitura retiram cavalo morto da mata - Divulgação / Prefeitura do Rio

Agentes da Comlurb e da prefeitura retiram cavalo morto da mataDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 25/05/2022 13:19

Rio - Equipes da Comlurb e da Subprefeitura da Zona Sul retiraram, nesta quarta-feira (25), um cavalo morto que havia sido encontrado em uma mata, na encosta do Morro do Cantagalo, em Copacabana.

O animal foi localizado após uma denúncia feita pelo alpinista Mauro Chiara. "Estava escalando e percebi algo estranho. Quando fui verificar era um cavalo morto. Frequento este local há mais de 20 anos e nunca vi nada parecido", disse Chiara.

De acordo com o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, os trabalhos de retirada foram realizados com a máxima celeridade para evitar a proliferação do mau cheiro e a presença de bichos. "Rapidamente viemos para o local avaliar a situação e fazer a retirada. Ainda não sabemos como o animal veio parar na encosta, mas vamos garantir a limpeza da área", informou Flávio.