Diante do risco de um surto de zika, invasão de mosquitos em Cabo Frio é motivo de alerta - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 25/05/2022 16:12

Rio - O terceiro boletim epidemiológico de dengue de 2022, realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), revelou que o estado do Rio de Janeiro teve um aumento de 177,6% nos cinco primeiros meses deste ano em comparação ao mesmo período de 2021.

De acordo com a Secretaria, em relação a 2020, o número de casos registrados teve um aumento de 20,5%. A análise faz parte do terceiro boletim epidemiológico de dengue de 2022, que compara as semanas epidemiológicas 01 a 19 (08/05 a 14/05) dos anos de 2020, 2021 e 2022.

"O levantamento mostra que não podemos descuidar da dengue. Precisamos ficar alerta para não termos uma epidemia em todo o estado no final deste ano, início do ano que vem. E a hora de agir é agora. O mosquito da dengue vive principalmente dentro das nossas casas, por isso é tão importante que todos dediquem 10 minutos por semana para combater os focos", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Segundo o secretário, a análise é importante para a elaboração do planejamento em como agir, devido o vírus tipo 2 da dengue ter circulado no estado em 2007 e 2008. Ainda segundo Alexandre, uma parte da população ainda não teve contato com esse sorotipo, portanto, pode se contaminar. Existem quatro tipos de dengue, e as pessoas podem pegar os quatro

Prevenção

De acordo com a secretaria, é necessário que a população não se esqueça dos cuidados em casa, como limpar e esvaziar os pratos dos vasos de plantas, manter as caixas d’água, cisternas e outros recipientes de armazenamento d’água bem fechados, evitar deixar garrafas e pneus em locais onde possam acumular água, entre outras medidas. Dez minutos por semana dedicados a evitar a dengue podem salvar vidas.