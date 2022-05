Vinícius Hayden, ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro, morreu em acidente de carro em Teresópolis. Ele havia denunciado do vereador e dizia estar sofrendo ameaças - Reprodução Arquivo Pessoal

Vinícius Hayden, ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro, morreu em acidente de carro em Teresópolis. Ele havia denunciado do vereador e dizia estar sofrendo ameaçasReprodução Arquivo Pessoal

Publicado 30/05/2022 11:34 | Atualizado 30/05/2022 12:02

fotogaleria Rio - O corpo de Vinícius Hayden Witeze será enterrado às 16h desta segunda-feira, no Cemitério Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense. O ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro morreu na noite de sábado (28), em um acidente de carro na estrada RJ-130 , que liga Teresópolis a Nova Friburgo, na Região Serrana.

Ele estava acompanhado de uma mulher, que não teve o nome divulgado, e que foi encaminhada para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Ela já recebeu alta da unidade de saúde.

Uma perícia no carro de Vinicius foi realizada nesta segunda . Por enquanto, a hipótese para o acidente foi perda de direção do motorista ao entrar em uma curva. "A sobrevivente foi ouvida e descartou qualquer tipo de intervenção de terceiros. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente", informou a nota da Polícia Civil.

Em depoimento, ela negou que o carro estivesse em alta velocidade já que havia sinais de problemas mecânicos por uso de gasolina de baixa qualidade. Ela também mencionou desconhecimento de rodovia, escuridão e sinalização precária.

Segundo o registro feito na delegacia, no interior do carro de Hayden foram encontradas cópias do termo de declaração de dele em ocorrência envolvendo Gabriel Monteiro. Ele denunciou o vereador e ex-policial militar por assédio moral e sexual, resultando em uma investigação na Câmara, que pode levar à cassação do mandato de Monteiro.

Pedido de segurança

"O procurador da Câmara, José Minc, me disse que seria necessário um ofício das testemunhas pedindo a segurança. Na sexta-feira o Vinícius ligou para o meu gabinete, pedindo segurança. Foi orientado a fazer um ofício com este pedido. Ele ficou de entregar o documento nesta segunda-feira, mas, infelizmente, não teve tempo. É tudo muito triste, muito chocante e estranho. Vamos aguardar a perícia no carro", disse Teresa Bergher.

A vereadora já havia pedido na quarta-feira passada (25) ao presidente da Câmara Carlo Caiado que solicitasse segurança para Vinícius e o outro ex-assessor de Gabriel Monteiro, Heitor Neto. Ambos afirmaram em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara do Rio, também na quarta-feira, que estavam recebendo ameaças pelas redes sociais dos seguidores do vereador.

O vereador Chico Alencar (Psol), relator do processo contra Monteiro e membro do Conselho de Ética da Câmara, lamentou o ocorrido. Eles estiveram juntos na quarta-feira passada, quando o ex-assessor prestou depoimento, usando colete a prova de balas . Na ocasião, também informou que estava andando com escolta e sofrendo ameaças.

"Triste e trágica a morte do jovem Vinicius Hayden, ocorrida quatro dias após seu robusto depoimento ao Conselho de Ética da CMRJ, no processo ético-disciplinar que avalia a conduta do vereador Gabriel Monteiro. Antes de mais nada, solidariedade aos familiares e amigos de Vinicius: que encontrem amparo e consolo frente a essa tremenda perda", escreveu Alencar em suas redes sociais.

Alencar disse ainda que é preciso apurar os fatos. "E que as circunstâncias do acidente que o vitimou sejam rigorosamente apuradas, inclusive com perícia do veículo que utilizava. O esclarecimento pleno e rápido dessa tragédia também reduzirá os temores de testemunhas a serem ainda ouvidas. As duas primeiras que depuseram no Coética, o próprio Vinícius e Heitor, relataram, como é sabido, ter recebido ameaças, inclusive de morte. É difícil acreditar que aquele jovem articulado e firme, que nos passou franqueza e não escondeu emoção quando falava de sua situação de vida, já não esteja entre nós".

Vereador se defende sobre insinuações de envolvimento em acidente

Monteiro também lamentou a morte do ex-funcionário: "Quem me conhece sabe que não desejo mal a ninguém. Meu ex-assessor que tinha sido pego oferecendo 600 mil reais a outro assessor para forjar provas contra mim. Que foi flagrado junto com o 02 da máfia do reboque. Morreu num acidente. É triste demais. Jamais torceria por esse fim", escreveu Gabriel em uma rede social.