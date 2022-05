Moradora permanece internada no Hospital Municipal Miguel Couto - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Moradora permanece internada no Hospital Municipal Miguel CoutoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/05/2022 12:38 | Atualizado 30/05/2022 12:39

Rio - A moradora da Rocinha, na Zona Sul, vítima de uma bala perdida na comunidade, no último dia 23, permanece internada no Hospital Municipal Miguel Couto. A direção da unidade informou, nesta segunda-feira (30), que o quadro de saúde de Edicreusa Paulino de Araújo, de 42 anos, é estável. A vítima passou por duas cirurgias e chegou a ficar em estado grave.A moradora foi atingida quando policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha passavam pela Estrada da Gávea e foram alvo de tiros de criminosos. Segundo a Polícia Militar, a equipe não revidou. Um dos disparos acabou atingindo Edicreusa, que foi socorrida por pessoas que passavam no local e pelos PMs. O caso foi registrado na 11ª DP (Rocinha) e a vítima irá prestar depoimento quando apresentar melhora no quadro de saúde.