Carro pegou fogo após colisão com veículo e poste - Marcos Porto/Agência O Dia

Carro pegou fogo após colisão com veículo e posteMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 30/05/2022 09:31 | Atualizado 30/05/2022 10:37

Rio- Um carro pegou fogo após colidir com outro carro e bater em um poste, na madrugada desta segunda-feira (30). O acidente aconteceu na Avenida Meriti, próximo à Praça Rubey Wanderlei, que fica na Vila da Penha, Zona Norte do Rio.

fotogaleria

O quartel do Corpo de Bombeiros de Irajá foi acionado às 2h40 e conseguiu controlar o incêndio. A corporação informou que não houve vítimas.Por conta da forte batida, a fiação dos postes acabou caindo. A Light informou que não há falta de energia na região por conta do acidente, mas equipes da companhia fazem reparos no local.