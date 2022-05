André Luiz Monteiro de Almeida e a esposa estavam deixando uma amiga em casa quando o carro deles foi fechado pelo veículo dos criminosos - Divulgação

Publicado 30/05/2022 07:02 | Atualizado 30/05/2022 07:08

André Luiz deixava uma amiga em casa quando teve o carro cercado pelos assaltantes.



Os criminosos – eram pelo menos dois – saem, anunciam o assalto, eles abrem as portas, se movimentam rapidamente e fogem com aparelhos celular e as bolsas das mulheres, depois de efetuar um disparo com arma de fogo, que atingiu o pescoço de André Luiz, que morreu no local.



André já havia sido ritmista da Portela e adorava Carnaval. Ele tocava cuíca e era conhecido pelos amigos como André da Cuíca. Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz, na noite deste domingo, em busca de informações sobre os envolvidos na morte de André Luiz Monteiro de Almeida, de 54 anos . Ele foi morto em um assalto na madrugada da última sexta-feira, na Rua Caetano de Almeida, no Méier, na Zona Norte do Rio.André Luiz deixava uma amiga em casa quando teve o carro cercado pelos assaltantes. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele, que estava com sua esposa e uma amiga do casal, estava chegando na rua por volta de 1h da madrugada . Um veículo na cor prata se aproxima em alta velocidade e fecha o carro da vítima.Os criminosos – eram pelo menos dois – saem, anunciam o assalto, eles abrem as portas, se movimentam rapidamente e fogem com aparelhos celular e as bolsas das mulheres, depois de efetuar um disparo com arma de fogo, que atingiu o pescoço de André Luiz, que morreu no local.André já havia sido ritmista da Portela e adorava Carnaval. Ele tocava cuíca e era conhecido pelos amigos como André da Cuíca.

"Ele não merecia isso. Ele já tinha entregue o celular, o carro estava ali. A gente não impediu nada. Para que matar? Para que matar?", questionou a viúva.

Durante a cerimônia de despedida, Jaqueline falou sobre a dor da perda do marido e do desejo de que os bandidos sejam responsabilizados pelo crime cometido. "Espero que a polícia pegue esses bandidos que fizeram isso com ele. Que exista direitos humanos para o André e para a família dele. Que exista direitos humanos para os filhos dele que ficaram e para mim que ficou sem ele. Espero que a polícia pegue, que eles sejam presos. Que eles não matem mais ninguém. Que a gente possa sair no Rio de Janeiro. Que a gente possa ir e vir, só isso, mais nada", disse.



Em nota, a Delegacia de Homicídios (DH) informou que já ouviu os depoimentos da mulher e da amiga de Monteiro. Os investigadores também fizeram perícia no local do crime e no carro.

