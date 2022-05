André Luiz Monteiro de Almeida foi morto após sofrer emboscada de assaltantes no Méier - Reprodução de vídeo

André Luiz Monteiro de Almeida foi morto após sofrer emboscada de assaltantes no MéierReprodução de vídeo

Publicado 27/05/2022 12:57 | Atualizado 27/05/2022 13:07

fotogaleria Rio - Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um homem foi baleado e morto após sofrer emboscada de assaltantes, na madrugada desta sexta-feira, no Méier , Zona Norte do Rio. André Luiz Monteiro de Almeida, de 54 anos, estava voltando de uma festa dirigindo ao lado da esposa, quando foi abordado por criminosos em outro carro na Rua Caetano de Almeida. Ele havia parado no local após dar carona a uma amiga.

No fundo à esquerda do vídeo é possível ver que André Luiz parou o veículo no local para a amiga do casal descer. Na sequência, um carro em alta velocidade parou próximo a eles e dois ladrões descem anunciando o assalto. Um deles atirou na vítima, que morreu na hora.

Eles levaram os pertences da esposa, que estava em cima do banco do carona, e fugiram sem levar o carro. A ação toda durou 45 segundos.



Vídeo mostra o momento em que motorista é morto na Zona Norte do Rio. Ao fundo do vídeo a câmera de um dos moradores da rua consegue captar a ação.



Créditos: Whatsapp O Dia#ODia pic.twitter.com/WRvWbOCRfT — Jornal O Dia (@jornalodia) May 27, 2022

A Polícia Militar informou que agentes do 3ºBPM (Méier) realizavam patrulhamento quando foram acionados para a ocorrência. No local, a equipe encontrou André já sem vida. De acordo com a corporação, os policiais realizaram buscas na região, mas até o momento os criminosos não foram localizados.

As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte de André Luís Monteiro de Almeida. Diligências seguem em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime.

A amiga do casal foi ouvida pela DHC nesta sexta, mas a mulher de André passou mal e não conseguiu prestar depoimento ainda.